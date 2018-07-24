Oda başkanları Şen’in konuğu oldular

Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen’in konuğu olarak Tekirdağ’dan Mardin’e, Antalya’dan Samsun’a Türkiye’nin dört bir yanından Eskişehir’e gelen oda başkanları önce şehri gezecek, ardından da meslek...

Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen’in konuğu olarak Tekirdağ’dan Mardin’e, Antalya’dan Samsun’a Türkiye’nin dört bir yanından Eskişehir’e gelen oda başkanları önce şehri gezecek, ardından da meslek sorunları ile ilgili çalıştay gerçekleştirecek.

Eskişehir’e gelen oda başkanları ile güne kahvaltıyla başlayan Başkan Şen, “29 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonunun seçimi yapıldı. Biz de ekimizle beraber başkanlığa aday olmuştuk. Bu süreçte bize destek olan oda başkanı arkadaşlarımızla bugün Eskişehir’de bir araya geldik. Arkadaşlarımızla Eskişehir’de bir toplantı yapalım hem de Eskişehir’i gezip görelim istedik” dedi.

Türkiye’nin dört bir köşesinden oda başkanlarını Eskişehir’de ağırladıklarını söyleyen Başkan Şen, “Türkiye’nin değişik illerinden oda başkanlarını şehrimize davet ettik. Osmaniye, Kayseri, Düzce, İnegöl, İskenderun, İzmir, İstanbul, Konya, Akhisar, Mardin, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Samsun oda başkanlarımız şehrimize geldi” diye konuştu.

Kahvaltının ardından şehri gezen oda başkanları, ardından mini bir çalıştay yaparak odaların sorunlarını konuşacak. Bu sorunların çözümleri ile ilgili bir rapor haline getirerek meclise iletecekler.