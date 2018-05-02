ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:42

’Oda Müziği’nde sahne çocukların

Odunpazarı Belediyesi, ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’ne hız kesmeden devam ediyor.Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşen ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’nde bu kez sahne çocuklarındı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım...

'Oda Müziği'nde sahne çocukların
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Odunpazarı Belediyesi, ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’ne hız kesmeden devam ediyor.

Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşen ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’nde bu kez sahne çocuklarındı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un katıldığı konsere, Eskişehirli sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Resital ve Oda Müziği Konser Serisinde; Ele Yalçın, Evren Basmacıoğlu, Meriç Duran, Birce Ekemen, Betül Yetim, Nisa Duru Tarkan, Irmak Ergünay, Ela Utaş, Beren Görücüoğlu, Yağmur Tuna, Gökçe Çağlar, Zeynep Ceylin Şanlı, Arda Sızanlı, Efe Atay, Feri Sakarya, Duygu Kömür, Azra Kaya, Öykü Güneç, Ezgi Özütürk yer aldı. Piyano, viyolonsel, keman ve viyole çalan çocuklar, dinleyicileri mest etti.

"Eskişehir’de daha çok Duygu, Çağdaş, Yağmur yetişsin istiyorum"

Konser sonunda konuşan Başkan Kurt, “Müziğin insanları birleştirdiği bir noktadayız. Bilimi, sanatı önemseyen yönetimler, çağdaş yönetimler olur. Çağdaş uygarlığı yakalar. Zaten bu çocukların çoğalması, bizi duygulandırıyor. Çocuklarımıza sahip çıkarak, her türlü desteği vermek zorundayız. Sizlere, ailelere, velilere teşekkür ediyorum. Daha çok burada müzik dilemeye gelenlere teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak biz, bu konuda ciddi adımlar atamaya hazırız. Eskişehir’de daha çok Duygu, Çağdaş, Yağmur yetişsin istiyorum. Katkılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Sanat ve tasarım öğrencilerinden Kazım Kurt’a teşekkür plaketi

Konser sonrasında Eskişehir’de eğitim gören Sanat ve Tasarım öğrencileri, kendilerine her zaman destek veren Kazım Kurt’a plaket takdim etti. Öğrenciler, “Müzik bir şekilde bizim içimize sığınıyor ve hayal gücümüzü, düşüncelerimizi, davranışlarımızı etkiliyor. Biz de bunun gücünü yaptığımız tasarımlarda olumlu anlamda görüyoruz. Bunun için de size teşekkür ediyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku