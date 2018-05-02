’Oda Müziği’nde sahne çocukların

Odunpazarı Belediyesi, ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’ne hız kesmeden devam ediyor.Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşen ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’nde bu kez sahne çocuklarındı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım...

Odunpazarı Belediyesi, ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’ne hız kesmeden devam ediyor.

Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşen ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’nde bu kez sahne çocuklarındı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un katıldığı konsere, Eskişehirli sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Resital ve Oda Müziği Konser Serisinde; Ele Yalçın, Evren Basmacıoğlu, Meriç Duran, Birce Ekemen, Betül Yetim, Nisa Duru Tarkan, Irmak Ergünay, Ela Utaş, Beren Görücüoğlu, Yağmur Tuna, Gökçe Çağlar, Zeynep Ceylin Şanlı, Arda Sızanlı, Efe Atay, Feri Sakarya, Duygu Kömür, Azra Kaya, Öykü Güneç, Ezgi Özütürk yer aldı. Piyano, viyolonsel, keman ve viyole çalan çocuklar, dinleyicileri mest etti.

"Eskişehir’de daha çok Duygu, Çağdaş, Yağmur yetişsin istiyorum"

Konser sonunda konuşan Başkan Kurt, “Müziğin insanları birleştirdiği bir noktadayız. Bilimi, sanatı önemseyen yönetimler, çağdaş yönetimler olur. Çağdaş uygarlığı yakalar. Zaten bu çocukların çoğalması, bizi duygulandırıyor. Çocuklarımıza sahip çıkarak, her türlü desteği vermek zorundayız. Sizlere, ailelere, velilere teşekkür ediyorum. Daha çok burada müzik dilemeye gelenlere teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak biz, bu konuda ciddi adımlar atamaya hazırız. Eskişehir’de daha çok Duygu, Çağdaş, Yağmur yetişsin istiyorum. Katkılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Sanat ve tasarım öğrencilerinden Kazım Kurt’a teşekkür plaketi

Konser sonrasında Eskişehir’de eğitim gören Sanat ve Tasarım öğrencileri, kendilerine her zaman destek veren Kazım Kurt’a plaket takdim etti. Öğrenciler, “Müzik bir şekilde bizim içimize sığınıyor ve hayal gücümüzü, düşüncelerimizi, davranışlarımızı etkiliyor. Biz de bunun gücünü yaptığımız tasarımlarda olumlu anlamda görüyoruz. Bunun için de size teşekkür ediyoruz” dedi.