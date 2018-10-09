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09 Ekim 2018 Salı 18:37

Odunpazarı Belediye Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Odunpazarı Belediye Meclisi 2018 yılı Ekim Ayı olağan meclis toplantısı 19’uncu birleşim 1’inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen meclis toplantısında 12 gündem maddesi...

Odunpazarı Belediye Meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Odunpazarı Belediye Meclisi 2018 yılı Ekim Ayı olağan meclis toplantısı 19’uncu birleşim 1’inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında öne çıkan gündem maddesi Yenikent Mahallesi’ne yapılacak olan belediye hizmet alanı ve pazar yeri oldu. Odunpazarı Meclisi’nde görüşülen gündem maddelerinin hepsi oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının tarihi 17 Ekim Çarşamba Günü saat 17:30 olarak belirlendi.
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