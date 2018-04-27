Odunpazarı Belediye Tiyatrosu özel çocukları ağırladı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ağırladı.Eskişehir Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri birlikte bir etkinlik düzenledi....

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ağırladı.

Eskişehir Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri birlikte bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında özel çocuklar, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde oynadığı Kukla Rüyası adlı çocuk oyununu izledi. Oyunu Keyifle izleyen çocuklar, oyun sonunda da oyuncular ile bir araya geldi. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, kendilerine bu fırsatı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.