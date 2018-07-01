Odunpazarı Belediyesi bale seçmeleri tamamlandı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale atölyesi seçmeleri tamamlandı.Odunpazarı Belediyesi bale eğitimlerine önümüzdeki sezonda da devam edecek. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından...

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale atölyesi seçmeleri tamamlandı.

Odunpazarı Belediyesi bale eğitimlerine önümüzdeki sezonda da devam edecek. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilecek bale eğitimi öncesinde atölyeye katılmak isteyen öğrenciler için Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda seçme düzenlendi. 7-12 yaş aralığında 110 öğrencinin katıldığı seçmelerde, öğrencilerin kuvvet, esneklik, denge, müzik ve ritim uyumuna sahip olup olmadıkları değerlendirildi. Öğrencilerin fiziksel yeterliliklerinin de ölçüldüğü bale seçmelerinde, 50 öğrenci başarılı olarak 2018-2019 döneminde Spor İşleri Müdürlüğü bale atölyesinde yer almaya hak kazandı.

"Odunpazarı Belediyesi Bale Eğitiminde de iddialı"

Daha önce Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Bale Rüzgarı Programının 3’üncüsüne hazırlık yaptıklarını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, seçmeleri geçen öğrencilerin yoğun bir eğitim döneminden geçeceğini söyledi. Bale eğitimlerinin başarılı dans eğitmenleri Elif ve İlker İlik tarafından verileceğini dile getiren Başkan Kurt, öğrencilere bale tekniği, duruşu, estetiği ve bale sanatında müzik eğitimlerinin verileceğini kaydetti. Başkan Kurt, “Eğitimler, hem konservatuvara hazırlanmak isteyen öğrencilere yol gösterici olacak hem de Eskişehir 3’üncü Bale Rüzgarı’na yönelik bir tempoda olacak. Kısacası Odunpazarı Belediyesi Bale Eğitiminde de iddialı ve bu yönde çalışmalarına devam ediyor” açıklamalarında bulundu.