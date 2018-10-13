ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:42

Odunpazarı Belediyesi cami temizliklerine devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.Cemevi ve camilerde dezenfekte, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, son olarak Emek Mahallesinde...

Odunpazarı Belediyesi cami temizliklerine devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Cemevi ve camilerde dezenfekte, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, son olarak Emek Mahallesinde bulunan Sefa Camii’nde temizlik çalışması yaptı. Tadilatı biten Sefa Camii, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dip köşe temizlendi.

Odunpazarı Belediyesinin tüm dini inançlara eşit yaklaştığını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesinin halkçı ve laik anlayışı her koşulda yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti. Vatandaşların gönül rahatlığı ile dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ibadethanelerde dezenfekte, ilaçlama ve temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Kazım Kurt, “Halk için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku