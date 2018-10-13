Odunpazarı Belediyesi cami temizliklerine devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.Cemevi ve camilerde dezenfekte, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, son olarak Emek Mahallesinde...

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Cemevi ve camilerde dezenfekte, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, son olarak Emek Mahallesinde bulunan Sefa Camii’nde temizlik çalışması yaptı. Tadilatı biten Sefa Camii, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dip köşe temizlendi.

Odunpazarı Belediyesinin tüm dini inançlara eşit yaklaştığını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesinin halkçı ve laik anlayışı her koşulda yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti. Vatandaşların gönül rahatlığı ile dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ibadethanelerde dezenfekte, ilaçlama ve temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Kazım Kurt, “Halk için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.