Odunpazarı Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle 3 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu Caddesi, Esnaf Sarayı ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 2 bin adet kandil simidi dağıttı. Odunpazarı Belediyesi’nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
Odunpazarı Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle 3 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu Caddesi, Esnaf Sarayı ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı....