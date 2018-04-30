Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu Caddesi, Esnaf Sarayı ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 2 bin adet kandil simidi dağıttı. Odunpazarı Belediyesi’nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

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