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11 Ekim 2018 Perşembe 17:41

Odunpazarı Belediyesi’nden Alzheimer söyleşisi

Odunpazarı Belediyesi, “Unutmak İstemiyorum” sağlık söyleşisi ile çağın en korkulan hastalıklarından birisi olan Alzheimer’ı masaya yatırdı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirilen söyleşiye çok sayıda...

Odunpazarı Belediyesi'nden Alzheimer söyleşisi
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Odunpazarı Belediyesi, “Unutmak İstemiyorum” sağlık söyleşisi ile çağın en korkulan hastalıklarından birisi olan Alzheimer’ı masaya yatırdı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirilen söyleşiye çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Demet Özbabalık ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Rabia Ay’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Alzheimer hastalığının detayları anlatıldı. Alzheimer hastalığının ilerlemesini önlemek için bilinmesi gerekenleri anlatan Özbabalık ve Ay, Alzheimer ile yaşamayı kolaylaştıracak önerilerde bulundu. Alzheimer’ın erken tanısının önemine değinen Prof. Dr. Demet Özbabalık, hastalığın beynin bellek, düşünce ve konuşmadan sorumlu bölgelerini etkilediğini kaydetti. Alzheimer’ın tüm bulgularının 20 sene öncesinden başladığını ifade eden Özbabalık, “Artık elimizde bu hastalıkla ilgili kanıtlarımız, yani 20 yıl öncesinde de tanıyla ilgili bilgilerimiz, bulgularımız var. Kişinin Alzheimer hastalığına yakalanıp yakalanmayacağı hakkında fikir yürütebiliyoruz. Tedavisi olmayan bir hastalığı bu kadar erken bilmek ne işimize yarar? Aileyi bilgilendirmeye ailedeki diğer bireyleri hastalıkla ilgili hazır hale getirmeye yarar. Böyle bir hastalıkla mağdur olmuş, ailelerinde Alzheimer hastası olan, en azından şüpheleri olan kişilerin bununla ilgili kurumlara, bu konuyla uğraşan kişilere başvurarak erken tanı için mutlaka bilgi almaları onlar için iyi bir gelecek vaat eder” dedi.

Her unutkanlığın Alzheimer olmadığına dikkat çeken Dr. Rabia Ay, unutkanlık sorunlarının altında başka nedenler olabileceğine dikkat çekti. Ay, unutkanlık sorunu yaşayanların psikiyatri uzmanlarına başvurması gerektiğini belirtti.
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