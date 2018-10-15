Odunpazarı Belediye’sinden "kent oyunu"

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, özellikle şehir dışından Eskişehir’e gelen öğrencilerin öğrenim hayatlarına başlarken Eskişehir’in tarihi, kültürel, sanatsal, mitolojik ve arkeolojik altyapısını öğrenmeleri için kent oyunu tasarladı.

Kent oyunu’na katılanlar keyifli bir hafta sonu geçirdi. 4 kişiden oluşan 12 oyun grubuyla oynanan kent oyunu, 2 gün sürdü. Eskişehir’de tarihi, kültürel, sanatsal, mitolojik ve arkeolojik alanda faaliyet gösteren kuruluş ve grupları da bir araya getiren oyun, 5 ayrı bölümden oluştu. Katılımcılar; gençlik merkezi, özel tasarlanmış oyun alanları, Kent Ormanı, Hamamyolu, Şelale Park, sanat merkezleri ve müzelerde tasarlanan oyunu çözerek ilerledi. Kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve en hızlı şekilde yerine getiren gruplara, kentteki sosyo-kültürel faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek için hediyeler verildi.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezileri, Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği ve Şenlikli Toplum Platformu tarafından tasarlanan kent oyununun amaçları arasında; birbirini tanımayan 48 genci bir şehir oyunu etrafında bir araya getirmek, dostluk ve paylaşım ortamı kurmalarına imkan sağlamak, Eskişehir’de gençlerin yeni alanlar keşfetmelerini sağlamak, şehrin kültürel mirasının doğru anlaşılmasını sağlamak, gençlerin öz güven kazanmaları, sosyalleşmeleri, farklı şehirlerden ve farklı altyapılardan gelen akranlarıyla ortak bir payda etrafında buluşmaları bulunuyor.