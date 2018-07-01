Odunpazarı Belediyesinden yol yapım ve onarım çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak...

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Sümer Mahallesi’nde yol yapım ve onarım çalışmaları yaptı. Mahalle genelinde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çakmak Caddesi ile Tezcan, Darcan, Beldeler ve Muhsin Ertuğrul Sokakta ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmaları yapıyor. Sümer Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında mahalledeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar ise mahallelerinin alt yapı sorularını çözdüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı’nda sorunsuz bir üst yapıyı hedeflediklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bu nedenle yaz boyunca Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin Odunpazar Bölgesi’nde yer alan mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları yapacağını söyledi. Mahallelerdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Kazım Kurt, çalışmalar tamamlandığında da soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören üst yapının tamamen onarılacağını vurguladı.