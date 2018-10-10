Odunpazarı Kent Konseyi büyümeye devam ediyor

Odunpazarı Kent Konseyi, kurulan yeni mahalle meclisleri ile büyümeye devam ediyor. Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi’nde gerçekleştirilen mahalle meclisi bilgilendirme toplantısında, Ihlamurkent Mahalle Meclisi’nin önümüzdeki hafta kurulmasına karar verildi.

Mahalle meclisi bilgilendirme toplantısına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Ihlamurkent Mahalle Muhtarı Birsen Canbaz ve çok sayıda Ihlamurkent sakini katıldı. Toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, mahalle sakinleri ile sohbet ederek dilek ve şikayetlerini de dinledi. Başkan Kurt, Odunpazarı’nı bugüne kadar mahallelilerle birlikte yönettiklerini ve bundan sonra da bunu güçlendirerek devam etmek istediklerini söyledi. Kanuna göre belediye başkanının çok yetkisi olduğunu belirten Başkan Kurt, “Belediye başkanı her işi kendisi tek başına yapabilir. Meclisin yetkileri belli, mecliste bu siyasi yapı devam ediyor. Meclisin çoğunluğu da zaten belediye başkanın partisinin üyelerinden oluşuyor. Grup toplantısı yapıp giriyoruz meclise; grup toplantısında tartışıyoruz, karar alıyoruz. Dolayısıyla da çok seslilik olma ihtimali ortadan kalkıyor. Başkan ne derse o olur. Bunun çok doğru olmadığını zaman zaman görüyoruz. Biz de olmasa bile, başka yerlerde, toplantılarda yanlış sonuçlar çıkabiliyor” dedi.

Odunpazarı’nın 400 bin nüfusu olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin ise 35 tane merkezde, 50 tane de köylerde olmak üzere 85 muhtarlığı ve mahallesi olduğunu ifade etti. Belediyenin 85 mahallede aynı anda ne olup bittiğini bilme şansı olmadığını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, “Bir takım bağlantı ve ilişkilerin olması, bir mekanizmanın çalışması lazım ki bu işi çözelim. Muhtarlar var, muhtarlarla yapılabilir, ama 11 bin nüfuslu bir mahallede muhtarda burada ne olduğundan haberdar olamaz. Emek Mahallesi 50 bin nüfuslu örneğin. Oradaki bir muhtarla bu işlerin çözülme şansı yok. Sizin bölgenizde de, diğer bölgelerde de bu mahalle meclislerini; mahallesine ilgi duyan, mahallesinin sorunlarına çare arayan insanlar sivil mantık çerçevesinde yan yana gelsin diye istiyoruz. Ve bu insanların tek derdi Ihlamurkent’in sıkıntılarını nasıl aşarız olsun. Bir yanlış varsa, burada bir taş varsa ve o taşın kaldırılması gerekiyorsa mahalleli bilir. Dışarıdan biri için o taş önemli değildir ama Ihlamurkent’te yaşayan birisi için bu taş ya kızının ya oğlunun ayağına çarpacak ya da kendi ayağına çarpacak. Bulunduğumuz çevrenin sorunlarıyla, bulunduğumuz yerle ilgileneceğiz, ilgilenmeliyiz” diye konuştu.

Başkan Kurt, “Milli Eğitim var, bütün okulların sorunlarını çözüyor mu, çözemiyor. Devlet Su işleri var, sorunları çözüyor mu, çözemiyor. Sağlık Müdürlüğü sorunları çözüyor mu, çözemiyor. Mutlaka buralardan bir takım sorunların bitmesi, bu sorunlara çare aranması lazım” diyerek bunun yolunun da birlikte hareket etmek olduğuna dikkat çekti. Mahalle meclislerini de bu nedenle kurulması gerektiğini kaydeden Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Ben belediye başkanı olarak, benimle ilgili her türlü eleştiriye açığım. Her türlü yanlışı, sizinle tartışarak düzeltmeye hazırım. Bu mahallede yapılacak bir işi birlikte kararlaştıralım, birlikte yapalım. Zaman içinde bu mahalle meclisiyle muhtarın sıkıntıları da, belediyenin sıkıntıları da, valiliğin sıkıntıları da azalacak. Çünkü okula aile birliği önetiminden, cami koruma derneğinden birinin, mahallede sağlık ocağı varsa yöneticisinin ya da doktorunun bu mecliste olması gerekir. Bunlar olursa mahalle kültürünü yeniden edinir; birbirimize arkadaş, dost oluruz ve o sorunları da birlikte çözeriz. Apartman yaşantısı, kentleşme insanları birbirinden soğutmuş; bir apartmanda 20 daire var, 20 sini de tanıyorum diyen kimse çıkmaz. Zorunlu olmadıkça görüşmüyoruz bile, bunlar kabul edilemez. Biz mahallelerde halk merkezlerini bunun için yaptık. Burası sizin dayanışma yeriniz, yuvanız olacak. Buraya geleceksiniz, gideceksiniz; kitap okuyacaksınız, mahalle sorunlarını tartışacaksınız, belediyeyi çağıracaksınız belediye hesap verecek. Kısacası kamunun ihmal ettiği şeyleri hatırlatma, mahalle meclislerinin görevi.”

Mahalle meclislerinde her partiden insanların olması gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, iyi de partiliyim. İşim particilik ama mahalle meclisinde particilik yapmayız. Bu iş ayrı, burada her partiden insan olsun. Çünkü bu mahallenin nabzını tutacaklar. Örneğin biz Halk Marketin uygulama yönetmeliğine şöyle bir şey koyduk; Halk Marketten yararlanabilmek için muhtarın ve belediyedeki ilgili komisyonun görüşü alınacak ama mahalle meclisinin görüşü de alınacak. Mahalle meclisi, evet bu arkadaşa destek olunabilir diyecek. Biz mahalle meclislerini fonksiyonel hale getirmenin alt yapısını yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden de buraya samimi olarak katılmanızı bekliyoruz” dedi.

Mahalle meclisinin mahallenin bölgesel ihtiyaçlarını tespit edeceğini dile getiren Başkan Kurt, merkezde bulunan 35 mahallede mahalle meclislerini kurmak istediklerini söyledi. Türk toplumu siyasi katılıma kapalı olduğu için çalışmaların yavaş ilerlediğini kaydeden Başkan Kurt, “Her yerin kendi doğrusu var, her mahallenin tartışılıp sonuca ulaşılacak sorunu var. Biz bunları çözmek için birlikte hareket edeceğiz. Mahalle meclisi kurulmadan önce mahallelerden muhtar sorumlun idi. Muhtar da mahalle meclisinde yer alacak, ama artık muhtara şu sokak da şöyle bir sorun var, diyecek; o muhtarı harekete geçirecek bir mekanizma var. Eskişehir bürokrasisi uzun bir süredir mahalle meclislerine alıştı, bu konuları ilgi ile takip ediyor, sorun çözüyor. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Her ayın son günü mahalle meclisi başkanları ve muhtarlarla birlikte Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda toplantı yapmaya başladıklarına değinen Başkan Kazım Kurt, bu toplantılarda Belediye Meclisi’nde görüşülecek maddeleri tartıştıklarını anlattı. Başkan Kurt, bu toplantılara devam edeceklerinin de altını çizdi.