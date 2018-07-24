Odunpazarı’nda çocuklar fotoğrafçılığı öğreniyor

Odunpazarı Belediyesi, çocukların el becerilerini geliştirmesi ve hayal dünyalarını genişletmek için Hamamyolu’nda açtığı Yaz Atölyeleri, fotoğrafçılık atölyesi ile devam ediyor.8-16 yaş arası çocukların katılabildiği Fotoğrafçılık...

Odunpazarı Belediyesi, çocukların el becerilerini geliştirmesi ve hayal dünyalarını genişletmek için Hamamyolu’nda açtığı Yaz Atölyeleri, fotoğrafçılık atölyesi ile devam ediyor.

8-16 yaş arası çocukların katılabildiği Fotoğrafçılık Atölyesi, çalışmalara Zeytindalı Çocuk Merkezi’nde başladı. Eğitmenliğini Osman Yaşar Tanaçan ve Doç Dr. Feyyaz Bodur’un yaptığı Fotoğrafçılık Atölyesi’ne çocukları ile beraber veliler de katıldı. Gerçekleşen ilk atölyede Tanaçan ve Bodur, atölye katılımcılarına fotoğraf makinelerini tanıttı. Katılımcılara fotoğrafın nasıl oluştuğunu anlatmalarının ardından atölye boyunca objektif, enstantane ve diyaframa kadar bir çok konuya değindi.

Fotoğrafçılık Yaz Atölyesi, her hafta pazartesi günleri Zeytin Çocuk Merkezi’nde 13.30-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.