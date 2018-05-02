ESKİŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:44

Odunpazarı’nda su kabağı sergisine büyük ilgi

Kültür sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sanat ve sanatçıya destek vermeye devam ediyor.Sanat sergileri ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesinde son olarak Eskişehir doğumlu el sanatları ustası...

Odunpazarı'nda su kabağı sergisine büyük ilgi
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Kültür sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sanat ve sanatçıya destek vermeye devam ediyor.

Sanat sergileri ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesinde son olarak Eskişehir doğumlu el sanatları ustası Nezahat Hasçelik’in su kabağı tasarımları sergileniyor. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) yer alan Su Kabağı Tasarım Sergisinin açılışına, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Sanat ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz"

Açılışta konuşan Başkan Kurt, “Sanata gereken değeri verebilirsek, farklı bir toplumu yaratabiliriz. Hepinizin bu konuda katkı sunduğunu biliyorum. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Sizler de bu noktada olursanız, sergilerde daha çok bir araya geliriz. Ben, Nezahat Hanım’ı tebrik ediyorum. Kutluyorum ve başarılar diliyorum. Umarım, geliştirerek bu işi büyütürüz. Bugünkü sergi hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Açılışın ardından Başkan Kurt ve Çakırözer, sanatseverlerle birlikte sergiyi gezdi. Çini boyamadan, origami sanatına, gümüş takı tasarımlarından su kabağı oymacılığına kadar pek çok sanat dalında üretim yapan Nezahat Hasçelik’in su kabaklarına yaptığı tasarımlar büyük beğeni topladı.
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