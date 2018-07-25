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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:37

Odunpazarı’ndan Karapınar’da kilittaş çalışması

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.Ekipler, son olarak Karapınar Mahallesi’nde yol ve kilittaş çalışması yaptı. Şensoy Sokakta çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,...

Odunpazarı'ndan Karapınar'da kilittaş çalışması
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Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, son olarak Karapınar Mahallesi’nde yol ve kilittaş çalışması yaptı. Şensoy Sokakta çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 bin 500 metrekare kilittaş döşedi. Gerçekleştirilen çalışma bittiğinde Huzur Mahallesi ile Karapınar Mahallesi arasında bağlantı sağlanacağını belirten ekipler, ilçe genelinde belirlenen takvime göre yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam edileceğini belirtti.
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