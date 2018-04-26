Odunpazarı’ndan sokaktaki dostlara yardım eli

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi Hayvan Hakları çalışma grubu, Es Çocuk Evi, Odunpazarı Kent Konseyi 75. Yıl Mahalle Meclisi tarafından sokak hayvanlarını besleme amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Odunpazarı Belediyesi tarafından temin edilen mamalar ile mahallede bulunan yaklaşık 40 sokak hayvanı beslendi. Etkinliğe katılan çocuklar, hayvanları beslemenin keyfini yaşarken bir yandan da hayvan dostlarını sevmeyi ihmal etmedi. Ayrıca etkinlikte Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlık Merkezi görevlileri sokak hayvanlarının genel sağlık kontrolleri ve aşılarını da yaptı.