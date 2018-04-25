Odunpazarı’nın çocukları 23 Nisan’ı kutlamaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.Etkinlikler kapsamında son olarak Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde “Odunpazarı Çocukları 23 Nisan Kutlama Etkinliği” düzenlendi. Ihlamurkent...

Odunpazarı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında son olarak Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde “Odunpazarı Çocukları 23 Nisan Kutlama Etkinliği” düzenlendi. Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi (Oyunpazarı), Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Oyuncak Kütüphanesi ve 11 Halk Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt çocukları yalnız bırakmadı. Etkinlik öncesinde halk merkezleri tarafından yapılan “Atama Mektup” yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. 3 farklı yaş grubundan çocukların katıldığı yarışmanın sonucunda; 9-12 yaş grubundan Defne Cengiz, 13-15 yaş grubundan Sümeyyenur Turan ve 16 yaş ve üzerinde ise Aylin Albayrak, gösterdikleri başarı sonucunda ödül alamaya hak kazandı. Ödül töreninde Cengiz, Turan ve Albayrak’a başarı belgesi verildi.

Ödül töreninin ardından Oyunpazarı, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Oyuncak Kütüphanesi ve Halk Merkezleri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Halk oyunları gösterisi, davullarla orf çalışması, dans ve jimnastik gösterileri yapan; şiirler okuyan çocuklar; etkinliği izleyeme gelen konuklardan tam not aldı.