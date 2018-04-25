ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:59

Odunpazarı’nın çocukları 23 Nisan’ı kutlamaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.Etkinlikler kapsamında son olarak Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde “Odunpazarı Çocukları 23 Nisan Kutlama Etkinliği” düzenlendi. Ihlamurkent...

Odunpazarı'nın çocukları 23 Nisan'ı kutlamaya devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Odunpazarı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında son olarak Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde “Odunpazarı Çocukları 23 Nisan Kutlama Etkinliği” düzenlendi. Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi (Oyunpazarı), Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Oyuncak Kütüphanesi ve 11 Halk Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt çocukları yalnız bırakmadı. Etkinlik öncesinde halk merkezleri tarafından yapılan “Atama Mektup” yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. 3 farklı yaş grubundan çocukların katıldığı yarışmanın sonucunda; 9-12 yaş grubundan Defne Cengiz, 13-15 yaş grubundan Sümeyyenur Turan ve 16 yaş ve üzerinde ise Aylin Albayrak, gösterdikleri başarı sonucunda ödül alamaya hak kazandı. Ödül töreninde Cengiz, Turan ve Albayrak’a başarı belgesi verildi.

Ödül töreninin ardından Oyunpazarı, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Oyuncak Kütüphanesi ve Halk Merkezleri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Halk oyunları gösterisi, davullarla orf çalışması, dans ve jimnastik gösterileri yapan; şiirler okuyan çocuklar; etkinliği izleyeme gelen konuklardan tam not aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku