ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:14

Odunpazarı’nın galerilerine ziyaretçi akını

Odunpazarı Belediyesi’ne ait galeriler 2018 yılı yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Galeriler; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 124 bin 500 kişi tarafından gezildi.Odunpazarı Belediyesi’nin Tarihi Odunpazarı...

Odunpazarı'nın galerilerine ziyaretçi akını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Odunpazarı Belediyesi’ne ait galeriler 2018 yılı yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Galeriler; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 124 bin 500 kişi tarafından gezildi.

Odunpazarı Belediyesi’nin Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan; Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Lületaşı Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi 2018 yılı yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Galeriler 1 Haziran - 31 Eylül tarihleri arasında 124 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

En çok Lületaşı Galerisi ziyaret edildi

Vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen galeri Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Lületaşı Galerisi oldu. İçinde hediyelik eşya satan birçok dükkanın da olduğu Lületaşı Galerisi, 71 bin 600 kişi tarafından ziyaret edildi. Lületaşı Galerisi’ni yine Kurşunlu Külliyesi içinde bulunan Ahşap Eserler Galerisi takip etti. Ahşap Eserler Galerisi, 40 bin 562 kişi tarafından gezildi. Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Osman Yaşar Tanaçan Galerisi’ni 3 bin 984 kişi ziyaret etti. Tayfun Talip Oğlu Daktilo Galerisi’ni ise 2 bin 266 kişi gezerken, Tarihi Bölge’de yer alan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi’nin ziyaretçi sayısı 3 bin 42 oldu. 27 Ağustos 2018 günü açılan Atatürk ile Bir Gün Galerisi açıldığı günden beri 3 bin 13 kişi ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi’ne ait galerileri, 1 Haziran - 31 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 124 bin 500 kişi ziyaret etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku