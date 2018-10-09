Odunpazarı’nın galerilerine ziyaretçi akını

Odunpazarı Belediyesi’ne ait galeriler 2018 yılı yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Galeriler; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 124 bin 500 kişi tarafından gezildi.

Odunpazarı Belediyesi’nin Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan; Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Lületaşı Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi 2018 yılı yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Galeriler 1 Haziran - 31 Eylül tarihleri arasında 124 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

En çok Lületaşı Galerisi ziyaret edildi

Vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen galeri Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Lületaşı Galerisi oldu. İçinde hediyelik eşya satan birçok dükkanın da olduğu Lületaşı Galerisi, 71 bin 600 kişi tarafından ziyaret edildi. Lületaşı Galerisi’ni yine Kurşunlu Külliyesi içinde bulunan Ahşap Eserler Galerisi takip etti. Ahşap Eserler Galerisi, 40 bin 562 kişi tarafından gezildi. Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Osman Yaşar Tanaçan Galerisi’ni 3 bin 984 kişi ziyaret etti. Tayfun Talip Oğlu Daktilo Galerisi’ni ise 2 bin 266 kişi gezerken, Tarihi Bölge’de yer alan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi’nin ziyaretçi sayısı 3 bin 42 oldu. 27 Ağustos 2018 günü açılan Atatürk ile Bir Gün Galerisi açıldığı günden beri 3 bin 13 kişi ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi’ne ait galerileri, 1 Haziran - 31 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 124 bin 500 kişi ziyaret etti.