ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 12:44

Öğrenciler İstanbul’dan etkinlik için geldi

İstanbul Üsküdar Validebağ Sağlık Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, “Bir Kitap Bin Paylaşım“ projesi kapsamında Eskişehir Beyhan Rıfat Çıkıllıoğlu Anadolu Lisesi ile Eskisehir Toplum ve Sanat Derneğinde (ETOS) buluştular.’eTwinning’...

Öğrenciler İstanbul'dan etkinlik için geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Üsküdar Validebağ Sağlık Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, “Bir Kitap Bin Paylaşım“ projesi kapsamında Eskişehir Beyhan Rıfat Çıkıllıoğlu Anadolu Lisesi ile Eskisehir Toplum ve Sanat Derneğinde (ETOS) buluştular.

’eTwinning’ projesini birlikte yürüten öğretmenler Nezahat Akbaba ve Süheyla Evecen, yaptıkları açıklamada kitap okumanın önemini vurgulayarak, gençlerin okudukları kitaplar üzerinden etkinlikler tasarlamalarını ve 21’inci yüzyıla dönük becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini, Web2.0 araçlarını kullanarak projelerinde sosyal sorumluluk içeren çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirttiler.

Validebağ Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldılar. Dernek binasının bulunduğu Adalar sokaktaki etkinlikte öğrenciler, Eskişehirli çocuklarla bir araya gelip el becerileri ile artık malzemelerden kitap ayraçları yaptılar, ETOS üyesi yazarlar Bilgen Ertekin ve Erkan Kantarcı ile söyleşi gerçekleştirdiler.

ETOS Dernek Başkanı Nihal Bağcı, yaptığı konuşmada “Her yer ve koşulda okumanın mümkün olduğunu, dünyayı ve yaşamı iyi algılayıp doğru yorumlamanın yolunun okumaktan geçtiğini” söyledi. ETOS Yönetim Kurulu misafir öğrencilere kitap hediye ederken öğrencilerde yapmış oldukları kitap ayraçlarını ESOGÜ Onkoloji Merkezinde tedavi gören lösemili çocuklara hediye edilmek üzere Çetin Yıldız’a verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı da etkinliğe katılan sanatçıların müzik ve marşları eşliğinde kutlayan Validebağ Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, daha sonra Sazova Parkını gezdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku