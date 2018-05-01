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01 Mayıs 2018 Salı 16:18

Öğrenciler ormanda güzel bir gün geçirdi

Tepebaşı Belediyesinin paydaşı olduğu, Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar ve Okullarda Orman Projesi’ni uygulayan Ahmet Sezer Ortaokulu, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu ve Avukat Mail Büyükerman Anaokulu öğrencileri, ’Ormanda...

Öğrenciler ormanda güzel bir gün geçirdi
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Tepebaşı Belediyesinin paydaşı olduğu, Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar ve Okullarda Orman Projesi’ni uygulayan Ahmet Sezer Ortaokulu, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu ve Avukat Mail Büyükerman Anaokulu öğrencileri, ’Ormanda Bir Gün’ isimli doğa eğitimine katıldı.

Yarımca köyü çıkışında bulunan Kayı obası alanında gerçekleşen etkinlikte orman içinde yürüyüş yapılırken, doğada akıcı öğrenme etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler sessiz doğa yürüyüşü, ağacınla tanış, merak uyandırma, böcek gözlemi, erozyon deneyi, küresel ısınma ve sera etkisi deneyi gibi etkinliklerin yanı sıra halat çekme, ip atlama, balon patlatma, çuval yarışı ve elma yeme yarışması oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, Ormanda Bir Gün doğa eğitiminin bu sene 5.’sini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erdem, "Bu etkinlikler öğrencilerin okul ve şehir yaşantısının koşuşturması ve keşmekeşinden uzaklaşması için bir fırsat. Doğada yapılan etkinliklerde öğrenciler eğlenirken öğreniyor. Doğa ile iç içe eğitimin, öğrencilerin çevreye olan farkındalığını ve duyarlılığını artırıyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenler ve veliler de bu tür etkinliklerin kendileri ve öğrenciler üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu belirterek, doğada olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Diğer yandan Tepebaşı Belediyesinin 1999 yılından beri paydaşı olduğu Eko-Okullar projesi çocuklarda çevre bilinci oluşmayı, gelişmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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