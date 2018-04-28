Öğrencilerden askere taşınabilir şarj cihazı

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan ve başarıyla tamamlanan ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görevleri devam eden askerlere destekler sürüyor. Askerlerin ’Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, ancak sürekli hareket halinde olduğumuzdan telefonlarımızı şarj edemiyoruz" sözleri üzerine başlatılan ’Powebank kampanyası’ sonrasında toplanan taşınabilir şarj cihazları ve yazılan mektuplar, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi yetkililerine teslim edildi. Toplanan ürünler, Afrin’de bulunan Mehmetçiğe ulaştırılacak.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen kampanya ile Mehmetçiğe taşınabilir şarj cihazı yolladı.Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan ve başarıyla tamamlanan ’Zeytin Dalı...

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