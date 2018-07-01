ESKİŞEHİR:
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01 Temmuz 2018 Pazar 11:43

Orman yangını ile mücadele araçları da artık geçiş üstünlüğüne sahip

Trafik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda orman yangınları ile mücadeleye giden araçlar, artık itfaiye araçları gibi geçiş üstünlüğüne sahip olacak.İtfaiye araçları ibaresinden sonra ‘Orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar’...

Orman yangını ile mücadele araçları da artık geçiş üstünlüğüne sahip
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Trafik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda orman yangınları ile mücadeleye giden araçlar, artık itfaiye araçları gibi geçiş üstünlüğüne sahip olacak.

İtfaiye araçları ibaresinden sonra ‘Orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar’ ibaresi de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71’inci maddesinin birinci fıkrasına eklendi. Yapılan değişikliğin ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman itfaiyesi, araçlarını kullanan sürücülere bir eğitim verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Hüseyin Kuşoğlu geçiş üstünlüğü ve önceliği kavramlarının ne anlama geldiğini ve trafikte nasıl davranacakları konusunda açıklamalarda bulundu. Makine Mühendisi Erhan Doğukan ise ileri sürüş teknikleri eğitimi verdi. Artık orman yangınlarına müdahale için giden orman itfaiyesi, cankurtarandan sonra 2’nci sırada geçiş üstünlüğüne sahip olacak. Bu araçlar sadece yangına giderken, ikaz ışıklarını ve sirenlerini açarak bu üstünlükten yararlanacak.
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