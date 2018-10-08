Ormana çevrilen meralar hayvan üreticisini vurdu

Eskişehir’de meraların orman alanına dönüştürülmesi hayvan üretimini azalttı.

Seyitgazi ilçesinde bulunan birçok meranın orman alanına çevrilmesi, çiftçiyi derinden etkiledi. Köy sınırlarında bulunan meraların ağaçlandırılması sonucu birçok çiftçi, üretimini azaltmak zorunda kaldı. Soğulcak Köyü meraların ormana çevrilmesinden en fazla etkilenen köylerin başında geliyor. Meraların ormana çevrilmesinden önce köyde 10 binden fazla hayvan bulunurken, şimdilerde 3 bin hayvan ile çiftçi geçimini sağlamaya çalışıyor.

"Lütfen yetkililer bizimle ilgilensin"

Çiftçilerden Ergün Özdemir, hayvan üretiminde alanlarının kısıtlandığını söyledi. Üretimin giderek azaldığını kaydeden Özdemir, "Biz burada çiftçilik de yapıyoruz. Ama hayvancılık konusunda daha düşkünlüğümüz var. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Burada bizim meralarımızın genişletilmesi lazım. Meramız kısıtlı olduğu için üretim yok. Eskiden burada 10 bin hayvan varmış. Şu anda ancak 3 bin hayvan vardır. Mera olmadığı içim üretim düştü. Orman alanına dönüştürüldü her yer. Türkiye yurt dışından ithal getiriyor. O maliyeti bana yatırım yapsalar, ben daha çok üretirim. Benim alanım kısıtlandığı için yüzde 30’dan fazla düşüş var. Lütfen yetkililer bizimle ilgilensin" dedi.

"Geçimimiz zaten hayvancılık ve biraz da tarım"

Yıllardır geçimini hayvancılık ile sağlayan 64 yaşındaki Mustafa Özdemir ise, "Eskiden mera alanımız çoktu. Sonra orman buraları sürdü. Ekeceklerini ve sonrasında alanı tekrar açacaklarını söylediler. Sonrasında sözlerinde durmadılar. Zaten köyün çevresinde hep doğal ağaçlar var. Ama yukarılarda meralara sonradan ağaçlar dikildi. Bu bizi olumsuz etkiledi çünkü meralarımız kayboldu. Hayvan üretiminde kısıtlandık. Geçimimiz zaten hayvancılık ve biraz da tarım. Bu yüzden de sıkıntıya girdik. Çözüm olarak ormanı keçilere değil ama koyunlara açarlarsa, çok iyi olur. Üretimi arttırırız" diye konuştu.