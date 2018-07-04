ESKİŞEHİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:48

Oryantiring sporcuları İnönü Belediyesi’nin misafiri oldu

Türkiye Oryantiring Federasyonuna bağlı 80 öğrenci ve 20 eğitmen, Eskişehir’in İnönü ilçesinde kamp yapıyor.İnönü Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu’na bağlı 15 farklı şehirden gelen 12-16 yaş gruplarından öğrenciler ile...

Oryantiring sporcuları İnönü Belediyesi'nin misafiri oldu
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Türkiye Oryantiring Federasyonuna bağlı 80 öğrenci ve 20 eğitmen, Eskişehir’in İnönü ilçesinde kamp yapıyor.

İnönü Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu’na bağlı 15 farklı şehirden gelen 12-16 yaş gruplarından öğrenciler ile eğitmenin katıldığı 10 günlük Oryantiring Gelişim Kampı’na, İnönü Türk Hava Kurumu (THK) tesislerindeki kampta ev sahipliği yapıyor. Oryantiring Gelişim Kampı Müdürü Tamer Doğan, Oryantiring Federasyonu Teknik Kurul Başkanı İlyas Avcı ve Oryantiring Federasyonu Genç Antrenörler Kurulu Başkanı Erdil Arslan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u da ziyaret etti. Heyettekiler Başkan Bozkurt’a, oryantiring sporuna yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz adına plaket sunarak teşekkür ettiler. Ziyarette konuşan Bozkurt, gençlerin spora ulaşabilmeleri için var olan engelleri aşmaya çalıştıklarını belirterek “Evlatlarımızın ilgi duydukları alanlarda spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Oryantiring sporunda destek verdiğimiz çocuklarımız sağ olsunlar uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar ile bizleri, ilçemizi ve ülkemizi gururlandırdılar. Belediye olarak gençlere her alanda destek vermeye devam edeceğiz” diyerek sporculara başarılar diledi.
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