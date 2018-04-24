Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. İbrahim Olucak yönetimindeki 03 ER 695 plakalı otomobil, henüz...

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. İbrahim Olucak yönetimindeki 03 ER 695 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten doları şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü İbrahim Olucak ve otomobil içerisinde bulunan yolcu Abdulkadir Bagkaran yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.