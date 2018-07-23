ESKİŞEHİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06

Otomobil tutkunları Eskişehir’de buluştu

Türkiye’nin farklı illerinden gelen otomobil tutkunları Eskişehir’de biraraya geldi.Eskişehir Yeni Stadyum önüne gelen otomobil tutkunları, Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği’nin ev sahipliğinde buluştu. Özellikle Bursa, Afyonkarahisar,...

Otomobil tutkunları Eskişehir'de buluştu
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Türkiye’nin farklı illerinden gelen otomobil tutkunları Eskişehir’de biraraya geldi.

Eskişehir Yeni Stadyum önüne gelen otomobil tutkunları, Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği’nin ev sahipliğinde buluştu. Özellikle Bursa, Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Kütahya, Bolu, Ankara ve Bilecik’ten katılımın yaşandığı Extreme Tuning Fest, Eskişehir’e oldukça büyük bir katkı sağladı. Etkinliğe katılmak için çevre illerden gelen vatandaşlar bir çok oteli doldururken, otomobil sektöründe Eskişehir’in ismi ön plana çıkartıldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği Başkanı Hasan Akbaş, "Eskişehir’in tanıtımı ve kültürel değerleri için önem bir etkinlik gerçekleştirildi. Alanda 800’den fazla araç, 37 firma ve 48 otomobil grubu ile derneği vardı. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar ve hepsinden önemlisi aile ortamı içinde ufak araç yarışmaları düzenlendi. Birlik beraberlik içerisinde otomobile gönül veren tüm kardeşlerimizi Eskişehir’de en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Amacımız Extreme Tuning Fest etkinliğini her sene yaparak, Eskişehir’e ve Eskişehir’deki esnaf ile otomobil sektörüne katkı sağlamaktır" dedi.
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