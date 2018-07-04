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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:44

Özel bireyler için daha nitelikli yaşam

Tepebaşı Belediyesi özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini arttıracak çalışmalarını sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan 30 özel gereksinimli birey, yaşam...

Özel bireyler için daha nitelikli yaşam
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Tepebaşı Belediyesi özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini arttıracak çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan 30 özel gereksinimli birey, yaşam becerilerini üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak eğitimler alıyor. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Gizem Yıldız’ın doktora tezi çalışmaları çerçevesinde verdiği eğitimler, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde bulunan Gökkuşağı Kafe’de sürüyor. Zihinsel yetersizliği olan yetişkinlere, çalışma hayatlarında da büyük avantaj sağlayacak bu eğitimler, Temmuz ayı boyunca 8 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerde kişisel bakım becerileri, toplumsal ve kişiler arası iletişim becerileri, sosyal beceriler, sağlık ve güvenlik, cinsel sağlık ve istismardan korunma gibi pek çok bağımsız yaşam becerileri konu alınıyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler sertifikalarını alarak günlük yaşamlarını daha nitelikli hale getirmenin yanı sıra; çalışma hayatlarını daha başarılı, daha sağlıklı ve güvenli hale getirecekler.
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