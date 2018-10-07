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07 Ekim 2018 Pazar 11:11

Özel Ümit Hastanelerinden meme kanseri eğitimi

Özel Ümit Hastaneleri toplumun çeşitli kesimlerine bilgilendirici eğitimler vermeye devam ediyor.Son olarak Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nde Eğitim Bir-Sen üyelerine yönelik “Meme Kanseri” konusunda eğitim verildi. Eğitim Bir-Sen’li...

Özel Ümit Hastanelerinden meme kanseri eğitimi
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Özel Ümit Hastaneleri toplumun çeşitli kesimlerine bilgilendirici eğitimler vermeye devam ediyor.

Son olarak Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nde Eğitim Bir-Sen üyelerine yönelik “Meme Kanseri” konusunda eğitim verildi. Eğitim Bir-Sen’li kadın öğretmenlerin katılım gösterdiği eğitimde Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Dolu konuşmacı olarak katıldı. Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Dolu, her kadının mutlaka belli aralıklarla kendisini muayene etmesi gerektiğini ve 40 yaşından sonra belli aralıklarla doktor muayenesi olması gerektiğini söyledi.

Panel sonrasında Dolu’ya çiçek takdim edildi.
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