Öztekin görevi Elagöz’e devretti

Eskişehir Barosu’nda pazar günkü olağan genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen avukat Mustafa Elagöz, gerçekleşen törenle Başkan Rıza Öztekin’den görevi devraldı.

Sezik yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini devreden Öztekin, “4 dönemdir büyük onurla sürdürdüğüm baro başkanlığı görevim bugün itibariyle sona erdi. Göreve ilk geldiğimde bunun bir bayrak yarışı olduğunu söylemiştim. 8 yıldır devraldığımız Eskişehir Barosunu daha ileriye götürmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadım” dedi.

Pazar günkü genel kurulu değerlendiren Öztekin, “Bir demokrasi şeklinde geçen tüm Türkiye’ye ve Eskişehir’imize yakışan bir seçim örneği sergiledik. 3 adayımız vardı. Seçimden önce şunu söyledim, sonuçlar ne olursa olsun kazananın Eskişehir Barosu’nun olacak. Bugün de bu sözüm anlam kazandı. Eskişehir Barosu kazandı” diye konuştu. Öztekin yeni yönetimin bayrağı çok daha ileri noktalarına götüreceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Yeni Başkan Mustafa Elagöz ise, “Rıza başkanımla uzun yıllar beraber çalıştık. 2 dönem saymanlığını yaptım. Rıza bakanımızla çalışmak bizim için onurdu. Eskişehir Barosu’nda çok güzel işlere imza attık, bu süreçte. Bu bir bayrak yarışıydı. Meslektaşlarımız bu bayrağı bizim taşımamızı istedi. Bu makamı bize tevdi eden Eskişehir Barosu’na bağlı tüm meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Baromuz güçlü, baromuzun gelenekleri var. Eskişehir Barosunu daha ileriye taşımayı amaç ettik. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da tecrübeli isimlerden oluşuyor. Projeleri hayata geçirmek için hızlı bir şekilde çalışacağız. Kazanan Eskişehir Barosu oldu” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Öztekin’e plaket verildi.