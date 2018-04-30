Personel Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gülen taraf Havacılık takımı oldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Personel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final müsabakası Açıköğretim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında oynandı.Çekişmeli...

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Personel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final müsabakası Açıköğretim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında oynandı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından 4-2’lik skor üstünlüğüyle Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi şampiyonluğa ulaştı. Toplam 20 takımın katıldığı turnuvada final maçı sonrası Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi’ne kupa ve madalyaları törenle verildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Çekerol, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yavuz Dal ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel, her iki takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.