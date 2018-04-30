ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:32

Personel Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gülen taraf Havacılık takımı oldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Personel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final müsabakası Açıköğretim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında oynandı.Çekişmeli...

Personel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda gülen taraf Havacılık takımı oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Personel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final müsabakası Açıköğretim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında oynandı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından 4-2’lik skor üstünlüğüyle Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi şampiyonluğa ulaştı. Toplam 20 takımın katıldığı turnuvada final maçı sonrası Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi’ne kupa ve madalyaları törenle verildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Çekerol, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yavuz Dal ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel, her iki takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku