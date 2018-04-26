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26 Nisan 2018 Perşembe 10:34

“Rekreasyon ve Etkinlik Yönetimi” Spor Bilimleri’nde konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Rekreasyon ve Etkinlik Yönetimi” başlıklı konferans, Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Moderatörlüğünü Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç....

'Rekreasyon ve Etkinlik Yönetimi” Spor Bilimleri'nde konuşuldu
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Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Rekreasyon ve Etkinlik Yönetimi” başlıklı konferans, Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek’in yaptığı ve çok sayıda öğretim elemanı ve öğrencinin katılım gösterdiği konferansta, “Bench Event” Kurucusu Mehmet Fatih Ertürkmen konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa davet edildiği için teşekkür ederek sözlerine başlayan Mehmet Fatih Ertürkmen, başarının göreceli olduğunu belirterek, “Yaptığınız her işte pozitifin bir negatif, negatifin de pozitif bir geri dönüşü var. Mutlak başarı diye bir kavram yoktur. Bir yerde başarılı olurken başka bir yerde mutlaka bir şey kaybediyorsunuz. Bana göre en önemli şey günün sonunda artıda kalabilmek. Bunu da sadece maddi olarak algılamamak gerek” dedi.

“Başarılarımın hepsini başarısızlıklarıma borçluyum”

Başarısızlıkların ve tecrübenin önemine de değinen Ertürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşayacağınız herhangi bir başarısızlık tecrübesi, okuyacağınız birçok kişisel gelişim kitabındaki başarısızlık hikayelerinden daha etkili. O hikayeler kısa bir süre için etkili oluyor ama kalıcı olmuyor. Ben maddi olarak da manevi olarak da başarısızlıklar yaşadım. O şanssızlıkları hiç unutmam. Ancak o başarısızlıklar sayesinde bugün buradayım. Ben bugüne kadar elde ettiğim başarıların hepsini geçmişteki başarısızlıklarıma borçluyum. Tecrübe aynı zamanda geçmişteki başarısızlıkların toplamıdır.”

Mehmet Fatih Ertürkmen’in gerçekleştikleri çeşitli etkinlik projeleri ve geçmişteki deneyimlerini öğrencilere aktardığı konferans, soru cevap bölümünün ardından son buldu.
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