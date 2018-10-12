ESKİŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:03

Rektör Çomaklı’ya ziyaretler devam ediyor

Kısa süre önce Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.Son olarak TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkan Vekili Şahin Demirci Gelir İdaresi...

Rektör Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor
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Kısa süre önce Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Son olarak TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkan Vekili Şahin Demirci Gelir İdaresi Grup Müdürü Ziya Çizioğlu, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcıları Aydın Ayhan, Mustafa Oğuz, Serkan Gökırmak ve Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rahmi Yalçın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Baş Müfettişleri Olgun Altındaş, Sezai Kıdıkoğlu, Ahmet Sonat, Şerafettin Bural ve Gültekin Tokat, ziyaret ettikleri Rektör Çomaklı’ya teker teker görevinin hayırlı olsun dileklerini iletip başarılar diledi.
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