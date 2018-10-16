ESKİŞEHİR:
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16 Ekim 2018 Salı 10:55

Rektör Çomaklı’ya ziyaretler

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Hasan Kalın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret ettiEskişehir Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediyesi...

Rektör Çomaklı'ya ziyaretler
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Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Hasan Kalın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı, ziyaret etti. Prof. Dr. Çomaklı’nın makamında gerçekleşen görüşmede Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın başarılar diledi ve hayırlı olsun dileklerini iletti.
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