Rektör Gündoğan’ın 1 Mayıs mesajı

Rektör Gündoğan masajında, emekçilerin kalkınmada oynadığı role dikkat çekti. 1 Mayıs’ta birlik ve beraberliğin artmasını dileyen Rektör Gündoğan, "Ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; bugünün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Rektör Gündoğan masajında, emekçilerin kalkınmada oynadığı role dikkat çekti. 1 Mayıs’ta birlik ve beraberliğin artmasını...

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