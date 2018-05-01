Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Rektör Gündoğan masajında, emekçilerin kalkınmada oynadığı role dikkat çekti. 1 Mayıs’ta birlik ve beraberliğin artmasını dileyen Rektör Gündoğan, "Ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; bugünün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Rektör Gündoğan’ın 1 Mayıs mesajı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Rektör Gündoğan masajında, emekçilerin kalkınmada oynadığı role dikkat çekti. 1 Mayıs’ta birlik ve beraberliğin artmasını...