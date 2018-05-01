Sağlığınıza hidroterapi ile kavuşun

Uzm. Dr. Türkan Tünerir, merkezde uygulanan hidroterapi hizmetinin faydalı olduğu hastalıklar hakkında bilgi vererek, "Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem hidroterapi" dedi.

Fizyomer Terapia’nın Sazova’daki yeni binasında içinde birer adet erişkin ve çocuk terapi havuzu bulunan Hidroterapi Ünitesi’nde, havuz içinde rehabilitasyon tedavilerini başlattıklarını aktaran Eskişehir Özel Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Dr. Tünerir, “Eskişehir’de tek olan hidroterapi havuzlarında rehabilitasyon Uygulaması, genelde erişkinlerde nörolojik hastalıklar sonucu oluşan inme tedavisinde ve çocuklarda Celebral Palsi hastalığının tedavisinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Skolyoz, postür bozuklukları gibi hastalıklarda havuz içinde uygulanan özel egzersiz ve rehabilitasyon programlarıyla hastalarda iyileşme sağlanıyor. Suyun kaldırma gücü ile yer çekiminin vücuda uyguladığı kuvvet azalıyor, böylece vücut ağırlığı yüzde 90’a kadar azalıyor. Suyun etkisi ile de el, kol, bacak gibi uzuvlar daha rahat hareket ettiriliyor. Dışarıda hiç adım atamayan bir çocuk, havuz içinde birkaç adım bile atabiliyor. Suyun rahatlatıcı etkisinden de yararlanılıyor ve çocuklar bunu bir oyun gibi görüyor, bu nedenle tedavide daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Otistik çocuklarda da havuz terapisi uygulamaya başladık. Onlarda bedensel sıkıntı olmasa da suyun içindeki hareketler genel olarak otistik çocuklara fayda sağlayabiliyor” dedi.

Hidroterapi nedir?

Son yıllarda Türkiye’de hidroterapi alanında büyük gelişmeler yaşandığını aktaran Uzm. Dr. Türkan Tünerir, hidroterapi yönteminin birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlandığını anlattı. Hidroterapiyi; "Hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılması" olarak tanımlayan Dr. Tünerir, “Eklemleri üzerine yük bindirilemeyen hastalar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız ve aktif şekilde yapabilmektedirler” şeklinde konuştu.

Obezitede de etkili

Uzm. Dr. Tünerir, düzenli olarak yapılan hidroterapinin özellikle bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları olan hastalarda son derece etkili olduğunu belirtti. Hidroterapiyi obezite tedavisinde de kullandıklarını aktaran Dr. Tünerir, “Obezite sınırlarında olup, bir türlü kilo veremeyen kişilerde de su içi egzersizler vücut metabolizmasını hızlandırarak, sağlıklı kilo vermeyi sağlamaktadır. Yine kronik kas ağrılarıyla seyreden ve yaşam kalitesini bozan fibromiyalji hastalığında hidroterapiye eklediğimiz terapötik masaj ile birlikte çok etkili sonuçlar elde etmekteyiz” diye konuştu.

Ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarından (Diz protezi ameliyatları, kalça protezi ameliyatları, omurilik ameliyatları) sonra hastaları su içi rehabilitasyon programlarına aldıklarını da sözlerine ekleyen Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, bunun da kişinin ameliyat öncesi normal vücut fonksiyonlarına hızla kavuşmasını sağlayarak, ameliyat başarısını arttırdığını kaydetti.