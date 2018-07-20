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20 Temmuz 2018 Cuma 15:52

Sağlık çalışanlarından “Sağlıkta şiddet sona ersin” açıklaması

Eskişehir Devlet Hastanesi sağlık personeli bir araya gelerek Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda giderek artış göstermesine karşı tepkilerini dile getirdi.Son meydana gelen olayda 17 Temmuz günü Şanlıurfa...

Sağlık çalışanlarından 'Sağlıkta şiddet sona ersin” açıklaması
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Eskişehir Devlet Hastanesi sağlık personeli bir araya gelerek Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda giderek artış göstermesine karşı tepkilerini dile getirdi.

Son meydana gelen olayda 17 Temmuz günü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi çalışanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Türk Tabipler Birliği (TTB) konuyla ilgili Türkiye genelindeki hastanelerde “Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!” sloganıyla yola çıkarak eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Eskişehir Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen açıklamaya ise Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Tabipler Odası Başkanı M. Akif Aladağ ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

“Acil servislerde şiddet kol geziyor”

Eskişehir Tabipler Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ, özellikle acil servislerde sağlık çalışanlarının can güvenliğinin az olduğunu ve servislerin sağlık hizmetinin güvenli ortamlarda verilemediği yerler haline geldiğini ifade etti. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığının altını çizen Aladağ, “Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin, yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliğinin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılacak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanunu’na bir ek maddeyi kapsamaktadır” diye aktardı.

“Hekim sadece sağlık veren, ömür uzatan bir kişidir”

Sağlık personellerine karşı gerçekleşen şiddet olaylarının süratle önlenmesi gerektiğini belirten Başkan Ahmet Ataç ise, “Bu tip şeylerin başlaması ve devam etmesi toplum karşısında meslek dallarını geçersiz veya değersiz kılıyor. Sayın başkanımızın söylediği gibi, o yasanın muhakkak çıkarılması lazım. Hekim insana sadece sağlık veren, ömrünü uzatan bir kişidir. Çok kutsal bir meslek, dünyanın en eski mesleğini yapmaktadır. Bundan da her zaman iftihar ederek bu mesleğimizi uyguluyoruz. Bu konuda iktidarın şiddetle, bir an önce bu olayları bitirmesini istiyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.
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