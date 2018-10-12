ESKİŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:43

Sağlıkta engel yok

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işaret dili kurslarını başarıyla tamamlayan 22 sağlık personeli sertifikalarını aldı.Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı yaklaşık 3 bin 700 vatandaşın hastanelerde...

Sağlıkta engel yok
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işaret dili kurslarını başarıyla tamamlayan 22 sağlık personeli sertifikalarını aldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı yaklaşık 3 bin 700 vatandaşın hastanelerde ve polikliniklerde daha iyi hizmet vermek adına 22 sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi. İlerleyen dönemlerde kamu kuruluşlarında görev alan çalışanları da eğitime dahil ederek programlarını genişletmek istediklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, temel amaçlarının işitme engellilerin hastaneye il başvurusundan itibaren onların dili olabilecek kişilerle onların daha rahat hizmet almasını sağlamak olduğunu belirtti. Dezavantajlı gruplara yönelik politikalara öncelik veren Bilge, “Şu ana kadar 22 kişiye aldırdık. Kursları devam ettireceğiz. Daha fazla personelimize yaymak istiyoruz. Özellikle hasta refakat ve yönlendirme biriminde çalışan, hasta hakları biriminde çalışan personellerimizle bu eğitimi alarak genişletme gayretindeyiz. Biz bu vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Daha iyi sağlık hizmeti almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.
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