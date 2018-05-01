ESKİŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:34

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ’cü tutuklandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan sahte kimlikli şüpheli tutuklandı.

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı
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Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan sahte kimlikli şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığınca hakkında ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Yiğit G., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, farklı bir kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Yiğit G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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