ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:56

Sarayören ve Ayvalı’da yağmur duası

Seyitgazi’nin Sarayören ve Ayvalı mahallelerinde bolluk ve bereket için yağmur duası yapıldı.Yağmur duası ve hayır yemeğine, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur duası sonrası konuşan Başkan...

Sarayören ve Ayvalı'da yağmur duası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Seyitgazi’nin Sarayören ve Ayvalı mahallelerinde bolluk ve bereket için yağmur duası yapıldı.

Yağmur duası ve hayır yemeğine, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur duası sonrası konuşan Başkan Kalın, “Allah duamızı kabul etsin, bol yağmur versin ve bereketli bol ürünler nasip etsin. Bugün burada çok güzel bir manevi ortam var. Küçük büyük hepimizin bir arada hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmemiz, birlik ve beraberliğimizin sağlanması için dua ettik” dedi.

Seyitgazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi veren Başkan Kalın, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku