Sarayören ve Ayvalı’da yağmur duası

Seyitgazi’nin Sarayören ve Ayvalı mahallelerinde bolluk ve bereket için yağmur duası yapıldı.Yağmur duası ve hayır yemeğine, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur duası sonrası konuşan Başkan...

Seyitgazi’nin Sarayören ve Ayvalı mahallelerinde bolluk ve bereket için yağmur duası yapıldı.

Yağmur duası ve hayır yemeğine, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur duası sonrası konuşan Başkan Kalın, “Allah duamızı kabul etsin, bol yağmur versin ve bereketli bol ürünler nasip etsin. Bugün burada çok güzel bir manevi ortam var. Küçük büyük hepimizin bir arada hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmemiz, birlik ve beraberliğimizin sağlanması için dua ettik” dedi.

Seyitgazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi veren Başkan Kalın, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.