Sarhoş adamı üşütmediler

Eskişehir’de alkolün zararlarına dikkat çekmek için hazırlanan ’sarhoş adam’ heykeli, bere ve battaniye ile giydirilmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.’Şişede durduğu gibi durmaz’ yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde...

Eskişehir’de alkolün zararlarına dikkat çekmek için hazırlanan ’sarhoş adam’ heykeli, bere ve battaniye ile giydirilmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

’Şişede durduğu gibi durmaz’ yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sarhoş adam heykeli, geçen günlerde eğlence mekanlarının yer aldığı ’Barlar Sokağı’ olarak adlandırılan Vural Sokak girişine konulmuştu. Mizahi bir yaklaşımla sızmış adam heykeli, serin geçen akşam saatlerinde üşümemesi için giydirildi. Çevreden gelip geçenler, üzerine örtülen battaniye ve kafasına takılan bere ile gerçek bir sarhoşu andıran heykel ile fotoğraf çektirdi. Çeketirilen fotoğraflar ile renkli görüntüler ortaya çıktı.