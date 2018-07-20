ESKİŞEHİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 18:42

Şehit Kurbanoğlu’nun ailesi ziyaret edildi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Şehit Kurbanoğlu'nun ailesi ziyaret edildi
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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Vali Çakacak, geçtiğimiz Cumartesi günü Iğdır’da 1 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Olgun Kurbanoğlu’nun çocuklarından Mehmet Akif Kurbanoğlu için düzenlenen sünnet törenine kırmızı plakalı makam aracını tahsis etmişti. Şehit Kurbanoğlu’nun ailesini evinde ziyaret eden Vali Çakacak, eşi Kevser Çakacak ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin eşi Asuman Kurbanoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, şehidimizin 9 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu’na sağlıklı uzun ömürler diledi. Vali Çakacak, “Şehidimiz Olgun Kurbanoğlu’nu rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin

geride bıraktıkları aileleri bizlere emanettir. Allah, Mehmet Akif’e sağlıklı bir ömür versin. Vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bir insan olarak yetişmeyi

nasip etsin” dedi.

Mehmet Akif’in sünnet olacağını duyar duymaz hemen kırmızı plakalı makam aracını süsleterek tahsis ettiğini dile getiren Vali Çakacak, şehidin oğluna düğün hediyesi olarak altın taktı. Şehidin eşi 3 çocuk annesi Asuman Kurbanoğlu da, makam aracını görünce çok duygulandığını ve gururlandığını söyledi. Kendilerine bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkürlerini ileten Asuman Kurbanoğlu, devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını bildirdi.
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