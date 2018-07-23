’Şehrim 2023 seçim Otobüsü’ Eskişehir’de

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye’nin illerini gezen "Şehrim 2023 Otobüsü", Eskişehir’e geldi.

Şehrim 2023 Otobüsü, bugün ve yarın Dede Korkut Parkı’nda, 25 Temmuz çarşamba günü ise Odunpazarı Hicri Sezen Parkı’nda Eskişehirliler için duracak. Bu proje ile gezilen şehirde yaşayanlarla, belirlenen noktalarında bir araya gelinecek ve şehir hakkında görüş ve önerileri ile ilgili anket yapılacak. ’Şehrim 2023’ otobüsünün yola çıkmasıyla şehre yönelik görüş ve önerilerin alındığı anket çalışması da ulusal ve uluslararası erişime açılmış olacak.

"Proje ile yerel seçimler öncesi beklentileri çözümlemek adına umutluyuz"

Dede Korkut Parkının yanında bulunan ’Şehrim 2023 Otobüsü’ önünde açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Murat Özcan, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar her alanda ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirmeye, istikrar, güven, adalet ve demokrasiden taviz vermeden milletimizi büyük hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrim 2023 projesi şehrimizin meydanlarında halkla buluşarak şehrimizin mevcut durum analizlerinin yapılması, şehrin sorun ve olanakları ile güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, vatandaşlarımızın şehrimiz için hayallerini anlatabilecekleri bir anket çalışmasını kapsamaktadır. Eskişehir’de bugün başlayacak olan bu çalışmada yerel seçimler öncesi beklentileri çözümlemek adına umutluyuz" dedi.