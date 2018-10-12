Selami Vardar Halk Merkezinde kadınlara kendi ekmeğini pişirme fırsatı

Odunpazarı Belediyesi’nin 75. Yıl mahallesinde açtığı Selami Vardar Halk Merkezi kadınların buluşma noktası oldu. Selami Vardar Halk Merkezinde bir araya gelen kadınlar burada sohbet edip, ekmek pişiriyor.

11 ayrı mahallede bulunan halk merkezlerinde kadınlar için atölyeler açan, özel programlar ve eğitimler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, Selami Vardar Halk Merkezinde ise kadınlara kendi ekmeğini pişirme fırsatı sunuyor. 75. Yıl Mahallesinde yer alan Selami Vardar Halk Merkezinde bulunan tandır, adeta kadınların buluşma noktası oldu. Tandırda bir araya gelen mahalleli kadınlar, burada ekmek ve gözleme yapıyor. Kadınların tandırı kullanmak için ise sadece bir gün öncesinden halk merkezi yetkililerinden randevu alması yeterli.

“Kazım Kurt’a bize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz”

İstedikleri saatte tandıra gelip, işleri bitene kadar ekmek ve gözleme yapabildiklerini anlatan kadınlar, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesinin kendilerine sunduğu bu imkandan çok memnun olduklarını belirten kadınlar, “Burada tandırda pişirebileceğiz her şeyi yapıyoruz. Ekmeğimizi, gözlemimizi, böreğimiz burada

pişiriyoruz. Aile ekonomimize de katkı sunuyoruz böylece. Hem bir araya gelip sohbet ediyor, hem de kendi ekmeğimiz kendimiz pişiriyoruz. Çok memnunuz, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a bize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.