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24 Temmuz 2018 Salı 13:10

SEV 27 yaşında

25 Temmuz 19991’de kurulan Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) 27. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.SEV’in kuruluşunun 27. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan SEV Başkanı Naci Şakar, “SEV kuruluşundan günümüze...

SEV 27 yaşında
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25 Temmuz 19991’de kurulan Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) 27. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.

SEV’in kuruluşunun 27. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan SEV Başkanı Naci Şakar, “SEV kuruluşundan günümüze kadar, verdiği hizmetler ve istenilen hedefe ulaşma konusunda beklentileri gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktadır. Vakfımızın amacı, birlik ve beraberlik içinde, tarih, kültür ve evliyalar diyarı Sivrihisar’ı ülke geneli yanında dünyaya tanıtmaktır” dedi.

Sivrihisar’ın tarihteki önemine değinen Şakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarih süresince pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Sivrihisar, yine tarih süresince 8 isimle tanınmış olup konunun bilim insanları, her ismin ortalama 300 yıl yaşadığına değinmekte, buna göre 2400 yıllık bir geçmişe sahiptir. Sivrihisar sırasıyla Etiler, Lidyalılar, Frigler, Hititler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır. Sivrihisar altın çağını Selçuklular döneminde yaşamış, şehir uç beyliği yanında, bir ilim ve irfan merkezi olup bünyesindeki 14 medresenin varlığı, burada yetişen ürünleri dünyaca bilinen ve kabul gören değerlerin yetiştiği bir belde idi. Sivrihisar adeta bir eyalet merkezi niteliğinde olup, cami, medrese, kümbet, han, hamam gibi inanç ve sosyal tesislerle donatılmış ki bunların ünlüleri Anadolu’nun en ünlü büyük ahşap direkli camisi Ulu Cami ki, UNESCO tarafından dünya mirası olarak değerlendirilmiştir. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde her alanda önemini ispatlamıştır.”

EĞİTİMDE ÖRNEK İLÇE

“Sivrihisar, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar eğitim konusunda Anadolu’da örnek olmuş bir beldedir” diyen Şakar, şunları söyledi:

“Okur yazarlık oranının yüzde 98,5 olduğu ilçe nüfusunun yüzde 43’ü öğrencilerden oluşmakta, 8 Anadolu lisesi, ESGOGÜ’ye bağlı meslek yüksek okulu mevcut olan, ilçede halkımız ve hayırsever hemşerilerimizin eseri olan pek çok eğitim birimiyle övünmekteyiz. Başta eğitim olmak üzere tüm konularda bağışta bulunan hemşerilerimize şükranlarımızı sunarız.”
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