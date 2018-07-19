Seyitgazi Belediyesi Sancar’da çalışmalarını sürdürüyor

Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belli bir program dahilinde mahallelerde kilit taş döşeme, kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürülüyor.Son olarak Sancar mahallesinde kilit taş döşeme, kaldırım ve tretuvar...

Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belli bir program dahilinde mahallelerde kilit taş döşeme, kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürülüyor.

Son olarak Sancar mahallesinde kilit taş döşeme, kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, yol bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirirken Başkan Kalın “İnşallah en kısa sürede tüm mahallelerimizde kilit parke taş döşenmemiş yol kalmayacak, imkanlarımız dahilinde çalışmalarımız 51 mahallemizde devam edecek” dedi.