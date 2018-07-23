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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:25

Seyitgazi Belediyesi’nden vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Seyitgazi Belediyesi uygulamaya koyduğu ücretsiz servis imkanı ile vatandaşların pazar yerlerine kolay ulaşabilmesini sağlıyor.51 mahallesi bulunan Seyitgazi Belediyesi, Pazar günleri Kırka’da Pazartesi ise Seyitgazi’de kurulan pazara vatandaşlarının...

Seyitgazi Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz pazar servisi
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Seyitgazi Belediyesi uygulamaya koyduğu ücretsiz servis imkanı ile vatandaşların pazar yerlerine kolay ulaşabilmesini sağlıyor.

51 mahallesi bulunan Seyitgazi Belediyesi, Pazar günleri Kırka’da Pazartesi ise Seyitgazi’de kurulan pazara vatandaşlarının kolay ulaşabilmesi için ücretsiz pazar servisi uygulamasını sürdürüyor. Seyitgazi Belediyesi’nin vatandaşa sağladığı ulaşım hizmeti özellikle yaşlı vatandaşlarca büyük ilgi görüyor. Ücretsiz pazar servisi ile vatandaşları mahallelerinden alıp pazar ihtiyaçlarını gidermeleri için ücretsiz servis imkanı sağlayan Seyitgazi Belediyesi, alışverişini yapan vatandaşları daha sonra da aynı servisle evine kadar bırakıyor. Belediyenin uygulamasından memnun oldukları belirten vatandaşlar ve pazarcı esnafı, "Bu uygulamayı başlatan Seyitgazi Belediye Başkanımız Hasan Kalın’dan Allah razı olsun. Kendi aracı olmayanlar pazar alışverişine gitmekte zorlanıyordu. Şimdi bu sorun ortadan kalktı. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştular.
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