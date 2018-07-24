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24 Temmuz 2018 Salı 17:29

Seyitgazi’de camiler periyodik olarak temizleniyor

Seyitgazi Belediyesi ilçe genelinde tüm camilerde temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlerine hız kesmeden devam ediyor.Seyitgazi Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve ferah bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti göstererek,...

Seyitgazi'de camiler periyodik olarak temizleniyor
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Seyitgazi Belediyesi ilçe genelinde tüm camilerde temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlerine hız kesmeden devam ediyor.

Seyitgazi Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve ferah bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti göstererek, ibadethanelerin bakım ve onarımının yanı sıra düzenli olarak da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki tüm camilerde devam eden çalışmalarda temizlik ekipleri tarafından camlar, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü, minber gibi camilerin her yeri temizlenerek tozları alınıyor. Camilerin temizliği ve bakımına yönelik hizmetin ardından oluşan hijyen, ilçedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.
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