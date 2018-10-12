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12 Ekim 2018 Cuma 16:49

Seyitgazi’den 2019 yılı için rekor bütçe

Seyitgazi Belediyesi Meclis Toplantısında Hasan Kalın başkanlığında 2019 yılının bütçe teklifi görüşüldü. Seyitgazi Belediyesi 46 Milyon TL’lik bütçe oluşturdu.Seyitgazi Belediyesi, 2019 yılı mali bütçesi için hazırlıklarını...

Seyitgazi'den 2019 yılı için rekor bütçe
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Seyitgazi Belediyesi Meclis Toplantısında Hasan Kalın başkanlığında 2019 yılının bütçe teklifi görüşüldü. Seyitgazi Belediyesi 46 Milyon TL’lik bütçe oluşturdu.

Seyitgazi Belediyesi, 2019 yılı mali bütçesi için hazırlıklarını tamamladı. 2019 yılı içerisinde ilçe yararına yapılacak tüm çalışmalar için belirlenen bütçe içeriği oy birliği ile onaylandı. Seyitgazi Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesini 46 Milyon TL olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Hasan Kalın, her yıl mali açıdan disiplinli, gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe ortaya koyduklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, kurumsal ve sosyal belediyecilik ile kalıcı yatırım çalışmalarına büyük önem verdik. 51 Mahallemizin beklentilerini karşılamak ve ilçemizin geleceğe taşımak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılı bütçemizde özellikle engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı daha da aktif hale getirebilmek için bütçemizi arttırdık. Seyitgazi Belediyemizin vatandaşlarımıza daha çok hizmet verebilmesi adına 46 Milyon TL olarak belirlenen 2019 yılı mali bütçemiz, ilçemize ve ilçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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