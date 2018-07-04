ESKİŞEHİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:36

Silahların konuştuğu aile kavgasında 4 kişi tutuklandı

Eskişehir’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Silahların konuştuğu aile kavgasında 4 kişi tutuklandı
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Eskişehir’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Dün Fevziçakmak Mahallesi’nde yaşayan Eren Y., Kamile Y., Burcu B., Hakkı B. ile aralarında husumet bulunan Birol, Şenol, Şevket ve Cem Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Birol, Şenol, Şevket ve Cem Ö. pompalı tüfekle aralarında husumet bulunan aile bireylerine ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralanırken aynı aileden 4 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Birol, Şenol, Şevket ve Cem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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