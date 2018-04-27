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27 Nisan 2018 Cuma 11:31

Sivrihisar Belediyesi kültür değerlerini Ankara’da tanıtıyor

Sivrihisar Belediyesi, Ankara’da düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri’nde ilçenin kültürel değerlerini tanıtıyorAnkara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gelenekten Geleceğe Kültür Miraslarımızın sergisinde,...

Sivrihisar Belediyesi kültür değerlerini Ankara'da tanıtıyor
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Sivrihisar Belediyesi, Ankara’da düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri’nde ilçenin kültürel değerlerini tanıtıyor

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gelenekten Geleceğe Kültür Miraslarımızın sergisinde, Türkiye’nin gelenek ve göreneklerinin bir araya getirildiği kültürel değerlerin yer aldığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri’nde Sivrihisar Belediyesi ilgi odağı oldu. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ”Sivrihisar tarihi turistik değerlerini tanıtmak ve ilçenin turizm potansiyelini güçlendirmek adına birçok kişinin bir araya geldiği fuarda ilçemizin en iyi şekilde tanıtılması için çabalıyoruz. Sivrihisar’ın kültürel değerleri, yöresel lezzetleri ve tarihi güzellikleri insanların ilgisini çekmekte olup, merak uyandırmaktadır. İlçemizin turizmine büyük ölçüde katkı sağlayacak olan fuarda pazar gününe kadar Ankara Atatürk Kültür Merkezinde ilçemizi ve değerlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Fuar alanına gelen tüm ziyaretçileri Sivrihisar standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız” diye belirtti.
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