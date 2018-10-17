Sivrihisar doğalgaza kavuştu

Sivrihisar Belediyesi uzun yıllardır ilçe halkının hayalini kurduğu doğalgazı 1’inci etap kayıtlarıyla vatandaşla buluşturdu.

Doğalgaz bürosunda, kayıtların tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde ilçe halkı doğalgazla buluşacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Esgaz Sivrihisar bürosunda yaptığı açıklamada, yıllardır ilçede hayali kurulan doğalgazın artık kullanıma hazır hale geldiğini belirtti. Yüzügüllü, “Sivrihisar için önemli ve hayati projelerimizden birini daha hayata geçirmiş olmanın haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Yıllardır Sivrihisar’da hayali kurulan doğalgaz ilçemizde kullanıma hazır hale getirildi. İlk etap çalışmaları tamamlanan projenin Sivrihisar Belediye binasında Esgaz yetkilileri tarafından ön abonelikler verilmeye başlanmıştır. Allah’ın izniyle Kasım ayı içerisinde ilçemizde abonelik süreci tamamlanan belli bir kesim doğalgaz kullanmaya başlayacaktır. Sivrihisarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.